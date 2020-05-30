Первая ступень корабля Falcon 9 успешно отделилась. Включение второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 («Фэлкон-9»), выводящей американский космический корабль Crew Dragon («Крю дрэгон») компании SpaceX («Спейс-экс») с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту, произошло по графику через 2,5 минуты после старта.