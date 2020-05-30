Первая ступень корабля Falcon 9 успешно отделилась. Включение второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 («Фэлкон-9»), выводящей американский космический корабль Crew Dragon («Крю дрэгон») компании SpaceX («Спейс-экс») с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту, произошло по графику через 2,5 минуты после старта.
2020-05-30T22:28:33+03:00
2020-05-30T22:30:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:28, 30 мая 2020
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