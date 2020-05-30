Crew Dragon отправился к МКС

Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции, запуск транслируется на сайте компании SpaceX. На борту Crew Dragon стартовали астронавты НАСА Боб Бенкен и Даг Херли.

Корабль должен пристыковаться к МКС в воскресенье. Дата возвращения астронавтов на Землю пока не определена.

Старт состоялся со второй попытки — первоначально он был запланирован на 27 мая и был отменен из-за плохой погоды. Это первый пилотируемый полет США с 2011 года и первый космический полет частной компании с людьми на борту. Миссия имеет большое значение для будущего пилотируемых полетов и стратегии НАСА по сотрудничеству с частными компаниями.