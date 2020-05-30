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Эксклюзив Эха 22:10, 30 мая 2020

МЧС и Гидрометцентр предупреждают жителей столицы и Подмосковья о новых ливнях

Экстренное предупреждение будет действовать до девяти утра завтрашнего дня. Уходящий май может стать самым дождливым за последние 200 лет, — сказал «Эху» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Между тем в Подмосковье ещё не устранили последствия пятничного ливня. По данным МЧС, в Московской области остаются затопленными 165 приусадебных участков. Больше других пострадали СНТ в Нахабино и Истре. Затопило дороги, автомобили, дома. На кадрах, которые местные жители публикуют в соцсетях, видно, как они ходят по пояс в воде. В Москве за сутки выпало почти 120% месячной нормы осадков.



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