МЧС и Гидрометцентр предупреждают жителей столицы и Подмосковья о новых ливнях

Экстренное предупреждение будет действовать до девяти утра завтрашнего дня. Уходящий май может стать самым дождливым за последние 200 лет, — сказал «Эху» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Между тем в Подмосковье ещё не устранили последствия пятничного ливня. По данным МЧС, в Московской области остаются затопленными 165 приусадебных участков. Больше других пострадали СНТ в Нахабино и Истре. Затопило дороги, автомобили, дома. На кадрах, которые местные жители публикуют в соцсетях, видно, как они ходят по пояс в воде. В Москве за сутки выпало почти 120% месячной нормы осадков.