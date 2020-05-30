В NASA объявили погоду подходящей для второй попытки запуска корабля Crew Dragon

Американское аэрокосмическое агентство объявила погоду подходящей для второй попытки запуска корабля Crew Dragon. Старт должен состояться сегодня в 22:22 по московскому времени. Это будет первый за девять лет полет американского пилотируемого космического корабля. На борт уже поднялись два астронавта. Старт должен был состояться ещё в середине недели, но его отложили по погодным условиям.
2020-05-30T22:08:41+03:00
2020-05-30T22:08:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:08, 30 мая 2020
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