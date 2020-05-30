Почти всех задержанных в ходе сегодняшних одиночных пикетов у здания МВД на Петровке отпустили из полиции. Об этом рассказал глава муниципального округа «Якиманка» Андрей Морев. Он также был в числе задержанных. В интервью «Эху» Морев отметил, что московские власти не знают, как объяснять задержание участников одиночных пикетов. По словам Морева, всего в отделения забрали около 15 человек. Их обвинили в участии в массовой акции. Муниципальному депутату Елене Филиной оформили протокол по статье об организации массового мероприятия.

Одиночные пикеты на Петровке, 38 начались после ареста журналиста и политика Ильи Азара. Он был арестован после того, как вышел на одиночный пикет, выступая против преследования основателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.