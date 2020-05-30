В Миннесоте, охваченной беспорядками, мобилизовали всю национальную гвардию

Пентагон США велел Армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков. В самой Миннесоте впервые за десятилетия активирована полностью нацгвардия штата. Протесты против полицейского произвола в отношении чернокожих переросли в беспорядки и перекинулись на десятки городов.

По приказу президента Дональда Трампа подразделения военной полиции Армии США приведены в режим боеготовности для дислоцирования в Миннеаполис на случай новых беспорядков, в которые переросли начавшиеся во вторник протесты. Солдатам военных баз Форт Браг в Северной Каролине и Форт Драм в Нью-Йорке приказано приготовиться быть переброшенными в Миннесоту в течение четырех часов. Последний раз военная полиция в США была задействована в 1992 году для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе во время процесса над Родни Кингом. Губернатор Миннесоты активировал полный состав нацгвардии штата — Миннесота не прибегала к таким мерам со времен второй мировой войны. По итогам пятничных протестов и беспорядков сотни человек были арестованы в Миннеаполисе, Чикаго, Лос-Анджелесе, Атланте и Нью-Йорке, где во время протестов в Бруклине в полицейскую машину бросили коктейль Молотова. 6 человек были арестованы в столице США Вашингтоне — протесты, перераставшие в стычки с Секретной службой, продолжались возле Белого до трех утра. Дональд Трамп написал в Твиттере, что «если бы протестующие прорвались через забор Белого Дома, их бы встретили самые злые собаки и самое зловещее оружие, когда-либо виденное».

Мэр Вашингтона чернокожая Мюриель Баузер назвала слова Трампа атакой на чернокожую Америку и заявила, что «отсылка к злым собакам является неприкрытыми напоминанием афроамериканцам о сторонниках сегрегации, которые спускали собак на женщин, детей и невинных людей на Юге страны».