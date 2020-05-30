Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава

Первый в России препарат против COVID-19 — «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар» — получил одобрение Минздрава, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств. «Торговое наименование препарата — «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — Фавипиравир», — говорится в реестре.