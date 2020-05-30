Футбольный клуб «Ростов» рассматривает возможность трансфера полузащитника московского «Спартака» Аяза Гулиева. Об этом сообщает сайт «Чемпионат.ком». Ранее на этой неделе Гулиева перевели в дублирующий состав «Спартака». Причину этого решения столичный клуб не уточнил. По информации газеты «Спорт-Экспресс», футболист был наказан из-за конфликта с тренером по физической подготовке, указания которого неоднократно подвергал сомнению.