Футбольный клуб «Ростов» рассматривает возможность трансфера полузащитника московского «Спартака» Аяза Гулиева. Об этом сообщает сайт «Чемпионат.ком». Ранее на этой неделе Гулиева перевели в дублирующий состав «Спартака». Причину этого решения столичный клуб не уточнил. По информации газеты «Спорт-Экспресс», футболист был наказан из-за конфликта с тренером по физической подготовке, указания которого неоднократно подвергал сомнению.
2020-05-30T21:05:20+03:00
2020-05-30T21:05:20+03:00
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21:05, 30 мая 2020
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