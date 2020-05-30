Санатории и гостиницы в Крыму поэтапно начнут открывать с 15 июня

Власти представили соответствующий план. Предполагается, что на первом этапе в санатории и гостиницы, имеющие медицинскую лицензию, смогут заселяться местные жители. Это около 40 компаний. Гостей из других регионов они пока принимать не будут. На втором этапе – ближе к концу июня – откроются санатории и отели, которые смогут выполнить требования Роспотребнадзора. На третьем этапе – все остальные, в этом случае сроки пока не определен, передаёт агентство ТАСС.
2020-05-30T21:03:29+03:00
2020-05-30T21:03:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 30 мая 2020
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