В Якутии врачебная комиссия психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности Александра Габышева, называющего себя шаманом. Об этом сообщает сайт МБХ медиа. В сообщении отмечается, что заключение было выдано после того, как Габышев подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации. Ранее защита жителя Якутии подала в суд иск о признании его задержании и госпитализации незаконными.

Александр Габышев был задержан после очередной попытки отправиться в Москву. Он называет себя шаманом-воином и говорит, что идёт в столицу изгонять президента Владимира Путина. На Габышева завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Кроме того, идёт доследственная проверка по статье о насилии над полицейским.