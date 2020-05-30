Несколько сотен человек задержаны в Лос-Анджелесе в ходе беспорядков, вспыхнувших в городах США после убийства полицейскими афроамериканца. Об этом сообщает телеканала CNN со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

В Миннеаполисе, а следом и в других городах, протесты и беспорядки начались после размещения в интернете видеозаписи, где запечатлено задержание темнокожего мужчины. Его заподозрили в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На кадрах видно, как афроамериканца повалили на дорогу. Полицейский – белый мужчина – надавил ему коленом на шею. Подозреваемый кричал, что не может дышать, но полицейские это проигнорировали. Позже афроамериканец скончался в больнице. Четырёх полицейских, которые его задерживали, уволили. Одного взяли под стражу.