Шведская компания ИКЕА объявила о возобновлении работы части магазинов в Москве с 3 июня. При этом количество посетителей, которые одновременно смогут находиться в торговых залах, будет ограничено в целях безопасности. Об этом говорится на сайте компании. Магазины оснастили системой подсчёта посетителей. В ИКЕА подчёркивают, что пока по-прежнему будут закрыты ресторан, бистро, магазин шведских продуктов, детские комнаты и игровые зоны.
2020-05-30T20:34:11+03:00
2020-05-30T20:34:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 30 мая 2020
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