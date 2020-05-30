Шведская компания ИКЕА объявила о возобновлении работы части магазинов в Москве с 3 июня. При этом количество посетителей, которые одновременно смогут находиться в торговых залах, будет ограничено в целях безопасности. Об этом говорится на сайте компании. Магазины оснастили системой подсчёта посетителей. В ИКЕА подчёркивают, что пока по-прежнему будут закрыты ресторан, бистро, магазин шведских продуктов, детские комнаты и игровые зоны.