Новый главный тренер команды «Локомотив» Марко Николич прилетел в Москву. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс». Контакт Николича с клубом действует с 1 июня. Тренеру и прилетевшим с ним помощникам теперь придётся пройти двухнедельный карантин. К работе с командой Николичу разрешено приступить 13 июня.