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20:33, 30 мая 2020

Новый главный тренер команды «Локомотив» Марко Николич прилетел в Москву

Новый главный тренер команды «Локомотив» Марко Николич прилетел в Москву. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс». Контакт Николича с клубом действует с 1 июня. Тренеру и прилетевшим с ним помощникам теперь придётся пройти двухнедельный карантин. К работе с командой Николичу разрешено приступить 13 июня.



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