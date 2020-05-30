Новый главный тренер команды «Локомотив» Марко Николич прилетел в Москву. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс». Контакт Николича с клубом действует с 1 июня. Тренеру и прилетевшим с ним помощникам теперь придётся пройти двухнедельный карантин. К работе с командой Николичу разрешено приступить 13 июня.
2020-05-30T20:33:35+03:00
2020-05-30T20:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 30 мая 2020
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