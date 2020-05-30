Дорожные пробки образовались этим вечером на выездах из Краснодара в сторону Черноморского побережья. Как сообщает агентство «Интерфакс», полиция останавливает работающих без лицензий таксистов и отбирает у них так называемые «красные» пропуска, которые дают право беспрепятственно перемещаться по Кубани в условиях карантина. В пресс-службе мэрии подтвердили эту информацию. Там подчеркнули, что в период ограничительных мер без пропусков вправе работать лицензированные организации такси. Нелегальные такси, подчёркивается в сообщении, изначально не должны были получать какой-либо пропуск. В городской администрации добавили, что силовики действуют в соответствии с решением оперативного штаба.