Режим КТО отменён в Ингушетии после убийства двух предполагаемых боевиков

Режим контртеррористической операции отменён в Ингушетии после убийства двух предполагаемых боевиков. Это следует из сообщения Оперативного штаба. Ранее Национальный антитеррористический комитет подтвердил убийство в городе Сунжа двух человек. По версии ведомства, они готовили теракты. В комитете также сообщили, что жертв среди силовиков нет и нет пострадавших среди местных жителей.
2020-05-30T20:31:40+03:00
2020-05-30T20:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 30 мая 2020
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