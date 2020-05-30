Режим КТО отменён в Ингушетии после убийства двух предполагаемых боевиков

Режим контртеррористической операции отменён в Ингушетии после убийства двух предполагаемых боевиков. Это следует из сообщения Оперативного штаба. Ранее Национальный антитеррористический комитет подтвердил убийство в городе Сунжа двух человек. По версии ведомства, они готовили теракты. В комитете также сообщили, что жертв среди силовиков нет и нет пострадавших среди местных жителей.