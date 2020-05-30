Астронавты НАСА Даглас Хёрли и Роберт Бенкен поднялись на борт космического корабля Crew Dragon, который в ближайшие часы планируется запустить к Международной космической станции. Трансляция ведётся на сайте американского аэрокосмического агентства. Ранее в НАСА не исключили, что запуск уже во второй раз на этой неделе может сорваться из-за непогоды. Сейчас ведущий трансляции уточнил, что шансы 50 на 50.

Впервые за последние девять лет астронавты NASA должны полететь на МКС на американском корабле, а не на российском «Союзе».