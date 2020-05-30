Россиян, входящих в группы риска, планируют штрафовать за отказ от прививок. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Ведомство выступило с разъяснениями после того, как Министерство юстиции опубликовало проект нового Кодекса об административных нарушениях, в который включены штрафы за отказ от профилактических прививок. В тексте говорится, что гражданам будет грозить штраф до семи тысячи рублей, индивидуальным предпринимателям – до 20 тысяч, юридическим лицам – до 30 тысяч рублей или запрет на их деятельность.