Мурашко: Первые образцы вакцины от коронавируса могут стать доступны в августе-сентябре

Первые образцы вакцины от коронавируса могут стать доступны в августе-сентябре. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что сейчас в разработке несколько вакцин, из них пять перспективных. В ближайшие 2-3 недели начнутся клинические испытания. Уже набрали добровольцев.
2020-05-30T20:02:44+03:00
2020-05-30T20:02:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2651863-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 30 мая 2020
Загрузка комментариев...