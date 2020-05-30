Мурашко: Первые образцы вакцины от коронавируса могут стать доступны в августе-сентябре

Первые образцы вакцины от коронавируса могут стать доступны в августе-сентябре. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что сейчас в разработке несколько вакцин, из них пять перспективных. В ближайшие 2-3 недели начнутся клинические испытания. Уже набрали добровольцев.