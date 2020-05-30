Почти всех задержанных во время сегодняшних одиночных пикетов у здания МВД на Петровке, 38 отпустили из полиции. Об этом агентству «Интерфакс» сказал глава муниципального округа «Якиманка» Андрей Морев. Он также был в числе задержанных. По словам Морева, всего в отделения забрали около 15 человек. Их обвинили в участии в массовой акции. Муниципальному депутату Елене Филиной оформили протокол по статье об организации массового мероприятия.

Одиночные пикеты на Петровке, 38 начались после ареста спецкора «Новой газеты» муниципального депутата Ильи Азара. Он был задержан, а затем арестован после того, как вышел в одиночный пикет против преследования основателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, ставшего фигурантом нескольких уголовных дел.