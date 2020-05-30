Вакцину от коронавируса могут включить в национальный календарь прививок. Также возможно, что её будут назначать по эпидемическим показаниям, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что закупать вакцину будет государство, передаёт агентство ТАСС.
2020-05-30T19:34:28+03:00
2020-05-30T19:34:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 30 мая 2020
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