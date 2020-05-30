Официальный доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за прошлый год составил почти 2 миллиарда рублей. Это следует из его декларации. Сумма примерно в пять раз больше доходов всех вместе взятых депутатов Мосгордумы, пишет сайт МБХ медиа. В списке задекларированного имущества Шапошникова – квартира площадью почти 270 квадратных метров, машино-место и во временном пользовании коттедж площадью порядка двухсот восьмидесяти квадратных метров.