Очередной день одиночных пикетов у здания МВД на Петровке, 38 в Москве обернулся задержаниями. Как и в предыдущие дни, силовики забирали в отделения людей, стоящих с плакатами. В числе задержанных оказались муниципальные депутаты Андрей Морев, Елена Филина, Дмитрий Зеленов. Андрей Морев сказал «Эху», что задержанным выписывают протоколы о несоблюдении порядка проведения уличных акций, Филиной силовики вменяют организацию публичного мероприятия. Адвокаты указывают на нарушения. Они подчёркивают, что даже непонятно, каким образом муниципальный депутат могла организовать одиночные пикеты.

Всю эту неделю в Москве и других городах муниципальные депутаты, активисты, журналисты выходят на пикеты в поддержку арестованного создателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и людей задержанных на акциях, которые начались после его ареста.