в Google на фоне протестов и беспорядков в США отложили презентацию новых возможностей операционной системы Android

Компания Google на фоне протестов и беспорядков в США отложила презентацию новых возможностей операционной системы Android. Как говорится в официальном заявлении, «сейчас не время праздновать». В заявлении для прессы компания не называет причину отмены, однако известно, что в Калифорнии, где базируется Google, также произошли столкновения.
2020-05-30T19:32:12+03:00
2020-05-30T19:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 30 мая 2020
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