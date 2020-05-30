в Google на фоне протестов и беспорядков в США отложили презентацию новых возможностей операционной системы Android

Компания Google на фоне протестов и беспорядков в США отложила презентацию новых возможностей операционной системы Android. Как говорится в официальном заявлении, «сейчас не время праздновать». В заявлении для прессы компания не называет причину отмены, однако известно, что в Калифорнии, где базируется Google, также произошли столкновения.