Нацгвардия американского штата Миннесоты начала полную мобилизацию впервые со времён Второй мировой войны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на руководителя ведомства Джона Дженсена. В США несколько дней продолжаются массовые протесты и беспорядки, они вспыхнули после убийства полицейскими афроамериканца в Миннесоте.
2020-05-30T19:31:47+03:00
2020-05-30T19:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 30 мая 2020
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