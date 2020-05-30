Нацгвардия американского штата Миннесоты начала полную мобилизацию впервые со времён Второй мировой войны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на руководителя ведомства Джона Дженсена. В США несколько дней продолжаются массовые протесты и беспорядки, они вспыхнули после убийства полицейскими афроамериканца в Миннесоте.