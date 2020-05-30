В результате боестолкновения в Ингушетии убиты двое боевиков

В ходе боестолкновения в городе Сунжа (Ингушетия) в субботу уничтожены двое боевиков, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. «Спецоперация завершена, ликвидированы двое боевиков «, — сказал собеседник. При этом он отметил, что, предположительно, нейтрализованные могут быть гражданами Узбекистана, которые работали в одном из цехов по изготовлению мебели.

Как сообщали ранее агентству в региональном оперативном штабе, для пресечения терактов и преступлений террористической направленности начальник УФСБ России по Ингушетии генерал-майор Чернышев принял решение о проведении с 14:30 30 мая контртеррористической операции. Режим КТО был введен на территории города Сунжа на шести улицах.