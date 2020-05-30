Российский МИД резко отверг обвинения США в подделке ливийской валюты в нашей стране

В министерстве сказали, что фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. В ведомстве подчеркнули, что ливийские динары были напечатаны по контракту, утверждённому парламенту Ливии и были необходимы для поддержания стабильного функционирования ливийской экономики.

России не следует реагировать на обвинения США в отправке фальшивой валюты в Ливию. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Это исключено, никогда Россия фальшивомонетчеством не занималась, наоборот, боролась с этим. Я думаю, что это стопроцентный фейк. Нас специально втягивают в подобные разговоры, скандалы, для того, чтобы где-то что-то осталось. Я думаю, надо не реагировать на подобные вещи», — сказал он. Джабаров отметил, что России следует отправить в Госдепартамент США ноту протеста и этим ограничиться.

Тем временем Гознак распространил сообщение, согласно которому Мальта задержала груз с банкнотами Ливии, нарушая международное право.

Ранее Госдепартамент США объявил о перехвате властями Мальты партии «поддельной» ливийской валюты, напечатанной Гознаком. В Вашингтоне сказали, что приток контрафактной ливийской валюты из России усугубляет экономические проблемы Ливии.