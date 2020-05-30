В Великобритании с 1 июня пока без зрителей возобновляются соревнования по игровым видам спорта. Об этом сообщил министр спорта королевства Оливер Дауден. Он уточнил, что окончательное решение, проводить соревнования до окончания пандемии или нет, будет за профильными спортивными ассоциациями.