Z Архив новостей новости
5 1 6 84
18:32, 30 мая 2020

В Великобритании с 1 июня пока без зрителей возобновляются соревнования по игровым видам спорта

В Великобритании с 1 июня пока без зрителей возобновляются соревнования по игровым видам спорта. Об этом сообщил министр спорта королевства Оливер Дауден. Он уточнил, что окончательное решение, проводить соревнования до окончания пандемии или нет, будет за профильными спортивными ассоциациями.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Урок Гамсуна для ненорвежцев Он сделал для Норвегии несравненно больше, чем Бендера или Шухевич для Украины, а Цукурс для Латвии. Но его в Норвегии стыдятся, а ими на Украине и в Латвии гордятся. В этом – разница…

5 340 6 25193 28.05
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Пожар протестов в Миннеаполисе, США Массовые беспорядки показывают, насколько накалены межрасовые отношения, несомненно обострившиеся во время президентства Трампа, и как велика нестабильность психического состояния граждан…

5 61 6 6011 29.05
Новости

США обвинили Россию в производстве фальшивых денег для Ливии Там считают, что таким образом Москва дестабилизирует ситуацию на севере Африки…

5 46 6 5347
Блоги

+ Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара В частности, с видеообращением выступил главный редактор издания Дмитрий Муратов…

5 96 6 13140 08:39
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Лавров: Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя» Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова о ситуации в мире в контексте пандемии коронавируса для китайской газеты «Глобал Таймс»...

5 89 6 12452 28.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах»...

5 280 6 40451 26.05
8читать ;смотреть
Новости

«Левада-центр»: Рейтинг Владимира Путина продолжает снижаться – он опустился до 25% Участникам опроса было предложено назвать 5-6 политиков, которым они больше всего доверяют – без вариантов ответа…

5 43 6 7191
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

3268139

5 51 6 8787 12:07
#слушать 01:34:58 ;смотреть $скачать 21.7 МБ
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 73 6 12986 24.05
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 81 6 14576 25.05
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Бунты в США: можно ли сжечь расизм? Нынешние расовые беспорядки, скорее всего, закончатся так же, как и другие: множеством потерпевших, миллионными убытками и усилением взаимной неприязни…

5 107 6 19795 07:56
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Инвестиции в здравоохранение — первый шаг к восстановлению экономики Почему не удастся восстановить экономику без существенного укрепления системы здравоохранения…

5 30 6 6029 24.05
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: В сегодняшней России никакого запроса на свободу и справедливость нет Сегодня есть ожидания только ужесточить все, только дойти до Киева, а потом до Брюсселя, а если не доходить до них, то, видимо, в виде компенсации уничтожить всех инакомыслящих, причем желательно публично…

5 73 6 14530 29.05
Новости

Госдеп США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии Банкноты на сумму более одного миллиарда долларов, отпечатанные российским государственным предприятием «Госзнак», обнаружили силы безопасности Мальты…

5 31 6 6259
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Парад для Путина 75 лет спустя на Красную площадь выйдут внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны. И они будут рисковать жизнью…

5 78 6 15758 27.05
8читать ;смотреть
Новости

Дональд Трамп и Ангела Меркель поспорили из-за «Северного потока-2» Cерьезные разногласия вокруг строящегося газопровода возникли в ходе телефонного разговора…

5 28 6 5721

Популярное за неделю

Новости

Россия напечатала для Ливии фальшивые купюры на сумму один миллиард евро Это обнаружили службы безопасности Мальты, утверждается в заявлении американского Госдепартамента…

5 43 6 28218
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Настоящая война пришла в Россию — война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство настроено вести войну как гибридную, т.е. врать, и эти фейки производятся чрезвычайно плохо…

5 201 6 114633 23.05
#слушать 49:56 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 72 6 12951 24.05
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Тревожный сигнал для Путина Тревожный сигнал для Путина Оппозиция начала перехватывать у власти инициативы фундаментального порядка…

5 45 6 470752 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Максим Галкин: Президент и Мэр. Счастливое время строгого режима прогулок Максим Галкин: Президент и Мэр. Счастливое время строгого режима прогулок — Поэтому предлагаю добавить одно слово: «график, чтобы подышать свободно».
— Через день…

5 78 6 120432 28.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8547618
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4501562

Сегодня в эфире