В проект нового Кодекса об административных нарушениях включили штрафы за отказ от профилактических прививок. Документ опубликовало Министерство юстиции. В тексте говорится, что за отказ от вакцинации гражданам будет грозить штраф от пяти до семи тысячи рублей, индивидуальным предпринимателям – до 20 тысяч, юридическим лицам – до 30 тысяч рублей или административный запрет на их деятельность.

При этом в Роспотребнадзоре разъяснили, что наказание грозит только тем, у кого высокий риск заболевания инфекционными болезнями.