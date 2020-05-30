Российский МИД отвергает обвинения США в отправке фальшивой валюты в Ливию. Напечатанные Гознаком Динары необходимы для поддержания стабильного функционирования ливийской экономики, деньги были напечатаны по контракту, утверждённому парламентом Ливии, а фальшивыми являются не задержанные динары, а заявления Госдепартамента Соединённых Штатов, — говорится в заявлении МИДа нашей страны, которое цитирует агентство ТАСС.

Ранее Госдепартамент США сообщил о перехвате властями Мальты партии «поддельной» ливийской валюты, напечатанной Гознаком. В Вашингтоне заявили, что приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии.