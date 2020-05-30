Муниципальным депутатам, стоявшим в одиночных пикетах у ГУ МВД на Петровке, оформили протоколы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

«Мы находимся сейчас в МВД Тверского района, соответственно, сейчас доставили еще муниципального депутата «Академического» Надежду Зубкову и Ивана Игнашева, тоже с Петровки, 38. Всем, кого первыми доставили, и Зеленову, и мне и Наталья Ремизовой уже оформили протоколы, в принципе мы можем уйти. А Елену Филину хотят по 22.2 КоАП – это организация одиночного пикета», — сказал он. Морев отметил, что задержанным пока что не выдали протоколы на руки.

«Нам протоколов не выдали, нас пригласили на 11 июня на финальное составление протокола. Есть ощущение, что власти сейчас реально не понимают, что мы нарушили и как это оформлять», — сказал он.

Политик также добавил, что муниципального депутата района «Проспект Вернадского» Елену Филину держат в ОВД без составления протоколоа уже более пяти часов Всю текущую неделю в Москве и других городах муниципальные депутаты, активисты, журналисты выходят на одиночные пикеты к зданию ГУ МВД в поддержку арестованного создателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и людей задержанных на акциях, которые начались после его ареста.