Доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова по итогам прошлого года увеличился почти в 80 раз. Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах спикера столичного парламента.

Год выборов в Московскую городскую думу с многочисленными уличными протестами из-за недопуска независимых кандидатов для единоросса Алексея Шапошникова в плане доходов весьма успешным. Судя по декларации за 2019-й, председатель Мосгордумы заработал в том или ином виде без малого 2 миллиарда рублей. Кроме того, в его владении также значится квартира площадью около 270 квадратных метров и коттедж аналогичной площади. Шапошникову принадлежит и автомобиль Мерседес-Бенц Е350. Впрочем, еще годом раньше, в 2018-м, Шапошников заработал существенно меньше, хотя и отнюдь не мало – 24,5 миллиона. В декларации за 2018-й была указана та же недвижимость, правда теперь появилась дополнительная информация о том, что сроки владения ею ограничены 2024-м. Речь о коттедже. В прошлом году Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о семикомнатном пентхаусе Шапошникова, фигурировавшем в отчете как квартира. Тогда в ФБК его стоимость оценили без малого в сто миллионов рублей.

В Мосгордуме относительно стоимости элитной недвижимости спикера давали пояснение: пентхаус был приобретен Шапошниковым еще 10 лет назад, причем в ипотеку и до того, как единоросс стал занимать руководящие позиции на госслужбе.