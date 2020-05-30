У главного управления МВД по Москве сегодня продолжаются одиночные пикеты. Люди требуют освобождения арестованного журналиста Ильи Азара. Пока полиция задерживает непосредственно участников акции в ходе сегодняшних пикетов. И напоминает о необходимости соблюдения дистанции