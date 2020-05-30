У главного управления МВД по Москве сегодня продолжаются одиночные пикеты. Люди требуют освобождения арестованного журналиста Ильи Азара. Пока полиция задерживает непосредственно участников акции в ходе сегодняшних пикетов. И напоминает о необходимости соблюдения дистанции
2020-05-30T18:09:46+03:00
2020-05-30T18:09:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:09, 30 мая 2020
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