В США продолжаются протесты против полицейского произвола в отношении чернокожих

В США, теперь уже по всей стране, продолжаются протесты против полицейского произвола в отношении чернокожих, переросшие во многих городах в беспорядки. Столкновения с полицией произошли, помимо Миннеаполиса, и в столице США Вашингтоне. Трамп приказал Армии США готовиться дислоцировать военную полицию в Миннеаполис для разгона протестов.

В Атланте полиция разогнала протестующих слезоточивым газом и дымовыми шашками после того, как из толпы в полицейских кинули зажигательную смесь. Также протестующие воровались в здание телекомпании CNN, разбив окна и фасады, и сожгли полицейскую машину. В Луисвилле, штат Кентукки, полиция обстреляла резиновыми пулями съемочную группу NBC, во время прямого эфира. В четверг в Миннеаполисе полиция в прямом эфире арестовала, надев наручники, журналистов CNN. В Детройте во время беспорядков вчера был убит 19-летний житель в результате стрельбы, которую открыл неизвестный из своего автомобиля, полиция ищет нападавшего. В Портлэнде, штат Орегон, из-за беспорядков власти ввели комендантский час и режим чрезвычайной ситуации. Столкновения с полиция произошли и в Бруклине в Нью-Йорке. В Вашингтоне протестующие вышли к Белому Дому, где у них произошло несколько стычек с Секретной Службой, в какой-то момент с применением слезоточивого газа. Президент Дональд Трамп сегодня написал в Твиттере, что если бы протестующие прорвались через забор Белого Дома, «их бы встретили самые злые собаки, и самое зловещее оружие, когда-либо виденное». Трамп также атаковал мэра столицы Мюриель Баузер за то, что она запретила полиции города участвовать в разгоне протестов, которые закончились только под утро.

В пятницу полицейский Миннеаполиса, больше пяти минут державший колено на шее лежащего на асфальте чернокожего Джорджа Флойда, после чего он умер, был арестован. Ему предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве. В Интернет, тем временем, попало второе видео задержания Флойда, снятое с другого угла, на котором видно, что душили задержанного трое полицейских, а не один.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии США на территории штата для установления порядка на фоне не утихающих протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. Соответствующее заявление сделал в субботу на транслировавшемся телекомпанией Си-эн-эн брифинге глава Нацгвардии США в штате Миннесота генерал-майор Джон Дженсен.