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Эксклюзив Эха 18:05, 30 мая 2020

США обвинили Россию в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

Американский Госдепартамент обвинил Россию в печати фальшивых купюр для Ливии. Москве уже давно вменяют вмешательство во внутренний конфликт между армией Халифы Хафтара и Правительством национального согласия.

Более 1 миллиарда долларов напечатало российское государственное предприятие «Гознак» для Ливии по заказу «нелегитимной параллельной организации», говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте американского Госдепартамента. О перехвате денег объявила Мальта. В Госдепе выразили властям страны признательность и подчеркнули, что Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центробанком страны, и Вашингтон совместно с ООН и международными партнерами намерены пресечь деятельность Москвы, подрывающую суверенитет и стабильность Ливии. В заявлении отмечается, что приток контрафактной валюты, напечатанной Россией, в последние годы усугубил экономические проблемы страны.

Под «нелегитимной параллельной организацией», вероятно, подразумевается антиправительственная «Ливийская национальная армия», возглавляемая генералом Халифой Хафтаром, которого поддерживает Москва. Ранее Центробанк в Триполи уже требовал от международно признанного Правительство национального согласия изъять из оборота деньги, напечатанные Россией по заказу сил, подконтрольных Хафтару.

Двоевластие в Ливии установилось после смерти Муаммара Каддафи. Под контролем Хафтара находится значительная часть территории страны, он предпринимает попытки наступления на Триполи.

МИД РФ отверг заявление Госдепартамента США о конфискованной мальтийскими властями эквивалентной $1,1 млрд партии «фальшивых» ливийских динаров, изготовленных российским АО «Госзнак» для восточноливийского правительства. «Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 г. между АО «Госзнак» и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламент) Ливии. Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в г.Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами. При этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в субботу.

Россия давно поставляет в Ливию валюту как часть гуманитарной помощи. Об этом «Эху» рассказал старший преподаватель департамента политики и управления ВШЭ Григорий Лукьянов. Россия стремится содействовать исключительно политическому решению Ливийского кризиса, — подчеркнул Лукьянов. Из-за гражданской войны Ливию нельзя назвать единым государством, помощь одной из сторон всегда ущемляет интересы другой. Об этом «Эху» сказал профессор школы финансов ВШЭ Иван Родионов. Миллиард долларов – не особо большая сумма для целой страны, — подчеркнул он.

Если бы Кремль снабжал Ливийскую национальную армию долларами, а не местными деньгами, фельдмаршал Халифа Хафтар чаще бы одерживал победу. Об этом сказала обозреватель «Эха» Юлия Латынина. России не следует экономить на собственных марионетках, — считает Латынина.



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