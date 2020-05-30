Индия продлевает режим ограничений из-за коронавируса, но вводит послабления

Правительство Индии приняло решение о продлении режима строгой изоляции и ограничений, а также постепенном введении послаблений в зонах, где не отмечен рост заражений коронавирусом. Об этом сообщило в субботу министерство внутренних дел Индии на своем сайте. Как сообщило МВД, в так называемых зонах сдерживания, где продолжается рост числа случаев инфицирования, ограничения останутся в силе до 30 июня. Эти зоны будут определены местными властями в ближайшее время. Ожидается, что к ним могут быть отнесены крупные города страны, в том числе Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи и другие.