Доход президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составил около миллиона долларов. Выиграв выборы главы государства, он продал украинские предприятия и четыре торговых марки в России, а также продал квартиру в Киеве и сдал квартиру в Великобритании пишет агентство «Интерфакс».
2020-05-30T17:42:13+03:00
2020-05-30T17:42:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:42, 30 мая 2020
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