Доход президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составил около миллиона долларов. Выиграв выборы главы государства, он продал украинские предприятия и четыре торговых марки в России, а также продал квартиру в Киеве и сдал квартиру в Великобритании пишет агентство «Интерфакс».