Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал за прошлый год доход размером почти 2 миллиарда рублей. Это примерно в пять раз больше доходов всех вместе взятых депутатов Мосгордумы, пишет сайт МБХ медиа. В списке задекларированного имущества – квартира площадью почти 270 квадратных метров, машино-место и во временном пользовании коттедж площадью порядка двухсот восьмидесяти квадратных метров.