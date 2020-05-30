Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал за прошлый год доход размером почти 2 миллиарда рублей. Это примерно в пять раз больше доходов всех вместе взятых депутатов Мосгордумы, пишет сайт МБХ медиа. В списке задекларированного имущества – квартира площадью почти 270 квадратных метров, машино-место и во временном пользовании коттедж площадью порядка двухсот восьмидесяти квадратных метров.
2020-05-30T17:41:28+03:00
2020-05-30T17:41:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:41, 30 мая 2020
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