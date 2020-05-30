В ингушском городе Сунжа завершена активная фаза контртеррористической операции. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». По его данным, активное сопротивление двух предполагаемых боевиков подавлено, силовики осматривают территорию. О жертвах и пострадавших не сообщается.
2020-05-30T17:40:49+03:00
2020-05-30T17:40:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:40, 30 мая 2020
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