Вашингтон обвинил Россию в поставке фальшивых ливийских денег на сумму более миллиарда долларов. Госдепартамент США сообщил о перехвате властями Мальты партии «поддельной» ливийской валюты, напечатанной Гознаком. Отмечается, что перехват произошёл 26 мая. По данным американских властей, купюры выпустил Гознак.

В Вашингтоне заявили, что приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии. В комитете Совета Федерации по международным делам обвинения назвали абсурдными.