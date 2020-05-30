После вчерашнего ливня в подмосковном Нахабино река Нахабинка вышла из берегов. В результате затоплены СНТ «Речное» и СНТ «Малиновка». Как рассказала «Эху» местная житель Валерия Смелова, в МЧС жители звонили трижды, однако до сих пор никто не приехал.

Смелова добавила, что несколько лет назад была аналогичная ситуация, тогда власти сообщили, что выстроили дамбу и обещали, что больше река не будет выходить из берегов.