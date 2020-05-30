Ирина Роднина раскритиковала бизнесменов и артистов за жалобы на ограничения во время пандемии

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала бизнесменов и артистов за то, что они жалуются на ограничения во время пандемии.

«Спортсмены – молодцы, – сказала Роднина в интервью газете «Спорт-Экспресс», — не вякали, что теряют деньги в карантин. Актеры и бизнес с тонут», – добавила она, напомнив, сколько мер поддержки было принято для представителей малого и среднего бизнеса.

Многие актеры и заезды эстрады жаловались на отсутствие возможности заработать из-за карантинных мер. Среди них бывшая коллега Родниной, фигуристка, а ныне певица Анна Семенович, Алексей Кортнев и другие. В то же время футболисты многих российских клубов отказались от части зарплаты во время вынужденного простоя, да и представители индивидуальных видов, тенниса, плавания и других не жаловались на отсутствие коммерческих стартов, которые часто являются единственным источником их заработка.

На этой неделе представители фигурного катания, бокса, гимнастики и легкой атлетики возобновили тренировки. Футбольный чемпионат России возобновится 21 июня.