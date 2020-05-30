В ингушском городе Сунжа ввели режим КТО

В ингушском городе Сунжа ввели режим контртеррористической операции. На улицах слышна стрельба. По информации Национального антитеррористического комитета, в одном из районов города проходит силовая операция, в ходе которой блокированы предполагаемые преступники.

По сообщениям из 60-тысячного ингушского города, в одном из его районов с двух пополудни слышны как одиночные выстрелы, так и очереди, возможно, из автоматического оружия. По информации корреспондента «Новой газеты», раздаются глухие взрывы и слышаться хлопки. Бой с неизвестными идет на улице Демченко, те забаррикадировались в одном из зданий. Решением руководства местного ФСБ в населенном пункте введен режим КТО. По официальным каналам приходит информация о том, что силовая операция связана с блокировкой группы предполагаемых бандитов. Информированный источник сообщил агентству «Интерфакс», что преступников, вероятно, двое. В Национальном антитеррористическом комитете их называют боевиками. Здание, по свидетельствам из города, охвачено огнем. В региональном оперативном штабе заявили, что ситуация находится под контролем и обратились к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и не вмешиваться в работу представителей силовых структур.

Город Сунжа расположен на полпути от Назрани до Грозного, на одной из его окраин – федеральный гражданский аэропорт Магас.