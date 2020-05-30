Цифровые рабочие пропуска со сроком действия до 31 мая автоматически продлены в Москве до 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий. Порядок получения новых пропусков при этом не меняется: их можно оформить на портале nedoma.mos.ru, через справочную службу правительства Москвы или по смс-номеру 7377.
2020-05-30T16:38:36+03:00
2020-05-30T16:38:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:38, 30 мая 2020
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