Цифровые рабочие пропуска со сроком действия до 31 мая автоматически продлены в Москве до 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий. Порядок получения новых пропусков при этом не меняется: их можно оформить на портале nedoma.mos.ru, через справочную службу правительства Москвы или по смс-номеру 7377.