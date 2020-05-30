В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов. Из-за прошедшего в пятницу ливня река Нахабинка вышла из берегов. Местные жители говорят, что в некоторых отдельных садовых товариществах в Истре и Нахабино вода с ночи держится на уровне крыш одноэтажных зданий, но аварийные службы не эвакуируют жителей, несмотря на многочисленные обращения, переда телеканал «Дождь».