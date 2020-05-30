Более половины россиян, которые собираются участвовать в голосовании, намерены поддержать поправки в Конституцию

Более половины россиян – 61%, которые собираются участвовать в голосовании, намерены поддержать поправки в Конституцию, — утверждается в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Против готовы проголосовать 22 процента. О предстоящем голосовании знают свыше девяноста процентов опрошенных.