Более половины россиян, которые собираются участвовать в голосовании, намерены поддержать поправки в Конституцию

Более половины россиян – 61%, которые собираются участвовать в голосовании, намерены поддержать поправки в Конституцию, — утверждается в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Против готовы проголосовать 22 процента. О предстоящем голосовании знают свыше девяноста процентов опрошенных.
2020-05-30T16:38:04+03:00
2020-05-30T16:38:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:38, 30 мая 2020
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