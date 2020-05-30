Депутат, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала бизнесменов и артистов, которые жалуются на падение доходов во время пандемии. В интервью газете «Спорт-Экспресс» бывшая спортсменка сказала, что принято немало законов, указов и постановлений о поддержке малого и среднего бизнеса, а актёры, как она выразилась, «стонут, что голодают». Депутат привела в пример спортсменов. Которые не жаловались, несмотря на сокращение зарплаты и отсутствие премиальных. Роднина заключила, что спортсмены – молодцы, в отличие от, как она сказала «бедного несчастного малого и среднего бизнеса и культуры».