В ингушском городе Сунжа блокирована группа предполагаемых боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет. Источник агентства говорит, что возникли боестолкновения. В городе введён режим контртеррористической операции.
2020-05-30T16:37:23+03:00
2020-05-30T16:37:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 30 мая 2020
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