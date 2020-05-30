В Москве на одиночных пикетах у здания МВД на Петровке, 38 продолжаются задержания. В отделение забрали, в том числе, ряд муниципальных депутатов. Среди них – Андрей Морев, Елена Филина, Дмитрий Зеленов, сообщает сайт «Медиазона». По данным проекта ОВД-Инфо, в полицейскую машину также отправили активистов, которые друг за другом вставали в пикет с плакатами «задержан по приказу Собянина», «Задержат меня – придут другие» и «Как держать социальную дистанцию в автозаке?». Один молодой человек встал в пикет с цифровым пропуском в одной руке и с паспортом в другой – его силовики не тронули.

Всю эту неделю в Москве и других городах муниципальные депутаты, активисты, журналисты выходят на одиночные пикеты в поддержку арестованного создателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и людей задержанных на акциях, которые начались после его ареста.