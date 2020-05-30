МЧС более 12 часов не реагирует на сообщение о наводнении в подмосковном Нахабино. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» жительница Валерия Смелова.

«У нас случилось наводнение в Нахабино, СНТ «Малиновка», СНТ «Речное». Речка Нахабинка вышла из берегов и затопила все дома, все участки. У нас первый этаж полностью залит, в бане до крыши стоит вода, машины тонут. Все это произошло в два часа ночи, мы позвонили в МЧС. Они сказали, что рассматривают заявку. Вода еще только начала заливаться, мы спасали все, что могли. Потом перезвонили им, и они также, как будто впервые слышат звонок, тоже продолжали рассматривать заявку. Сейчас уже должны эвакуировать людей, но никого нет, до сих пор они рассматривают заявку», — сказала она.

По оценкам В.Смеловой, в эвакуации нуждаются жители двадцати домов.

«Все СНТ не может выйти, потому что залило дорогу, только у кого лодки, те могут как-то спасаться. Все выживают, сидя на верхних этажах, не знаю, что происходит с теми, у кого дом маленький», — заключила она.