В воскресенье 31 мая на столицу может пролиться месячная норма осадков. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий специалист центра «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец.

«В результате регенерации балканского циклона на город вновь обрушится колоссальное количество небесной влаги. По самому оптимистичному сценарию, это будет не меньше 44 миллиметров, а по худшему варианту развития атмосферных процессов на город может пролиться до 69 миллиметров осадков, что является эквивалентом месячной норме, соответственно возможны локальные подтопления», — сказал он.

Е.Тишковец отметил, что май этого года может стать самым дождливым за последние 200 лет.